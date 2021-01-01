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Администратор

Размещено Вчера 12:03
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-jih
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание

Требуется «Административный работник», г. Плзень.
Основная деятельность:
Заключение трудовых договоров, DPČ и DPP, создание изменений.
Ведение личных дел сотрудников и других связанных с ними действий.
Консультирование в области персонала, работа с внутренними базами данных персонала (ввод данных, внесение изменений).
Комплексная координация и обеспечение организационных взаимоотношений с заводами в отношении кадровых ресурсов.
Взаимодействия с государственными органами.
Оформление, отправка и архивация документов.
Выполнение поручений руководителя.

Требования:
Отличные коммуникативные навыки и организаторские способности
Способность решать задачи самостоятельно, надежность, ответственность, гибкость, стрессоустойчивость, возможность работы с гибким рабочим графиком.
Хорошие навыки работы с ПК (MS Office - Word, Excel, Outlook)
Знание русского и чешского языка устно и письменно. Знание других языков приветствуется.
Работа полный рабочий день Пн-Пт + переработки.
Документы: Трвалы побыт, гражданствоEUлибо заместнанска карта

Бонусы:
Оплачиваемые обеды в офисе
Премии
Служебный телефон
Возможность карьерного роста
Зарплата по результатам собеседования.

Контакты:

Ольга

[email protected]

+420773921601



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