Администратор

Описание

Компания Likebus занимается пассажирскими перевозками по Украине и за ее пределами уже более 8 лет. Мы создали сильную команду специалистов, которые верны общему делу.

Ищем представителя компании в г. Прага.

Требования:

• ответственность и дисциплинированность;

• высокий уровень коммуникативных навыков;

• вежливость;

• знание чешского и украинского языков.

Готовы взять на работу студента / студентку.

В обязанности представителя компании входит:

1. Проверка пассажиров и билетов по ведомости.

2. Проверка дополнительного багажа и его оплаты.

3. Проверка соответствия внешнего вида и поведения водителя стандартам компании.

4. Выполнение задач, связанных с рекламой рейса (заключение договоров, распространение информации о рейсе).

5. Взаимодействие с представителями автовокзала, агентами по продаже билетов.

6. Организационные вопросы (оформление телефонных карточек, интернета).

Рейс 3 раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Время отправления в 13:00 (по Киев.времени) с Автовокзала Флоренц в г. Прага.

Представитель должен 3 раза в неделю выполнять свою работу перед отправлением автобуса в рейс (около 2 часов в день) и при необходимости заниматься вопросами организационного характера.

Оплата сдельная - 400 крон/1 посадка. Возможен пересмотр уровня заработной платы в соответствии с выполняемыми функциями.

Резюме отправляйте на электронную почту: [email protected]

Viber +380668859705 Лилия