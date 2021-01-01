Администратор

Компания Likebus занимается пассажирскими перевозками по Украине и за ее пределами уже более 8 лет. Мы создали сильную команду специалистов, которые верны общему делу.
Ищем представителя компании в г. Прага.
Требования:
• ответственность и дисциплинированность;
• высокий уровень коммуникативных навыков;
• вежливость;
• знание чешского и украинского языков.
Готовы взять на работу студента / студентку.
В обязанности представителя компании входит:
1. Проверка пассажиров и билетов по ведомости.
2. Проверка дополнительного багажа и его оплаты.
3. Проверка соответствия внешнего вида и поведения водителя стандартам компании.
4. Выполнение задач, связанных с рекламой рейса (заключение договоров, распространение информации о рейсе).
5. Взаимодействие с представителями автовокзала, агентами по продаже билетов.
6. Организационные вопросы (оформление телефонных карточек, интернета).
Рейс 3 раза в неделю: вторник, четверг, суббота.
Время отправления в 13:00 (по Киев.времени) с Автовокзала Флоренц в г. Прага.
Представитель должен 3 раза в неделю выполнять свою работу перед отправлением автобуса в рейс (около 2 часов в день) и при необходимости заниматься вопросами организационного характера.
Оплата сдельная - 400 крон/1 посадка. Возможен пересмотр уровня заработной платы в соответствии с выполняемыми функциями.
Резюме отправляйте на электронную почту: [email protected]
Viber +380668859705 Лилия
Лилия
+380668859705