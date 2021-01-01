Требуются крановщики башенного крана, для работы на строительных площадках в Праге а так же за ее пределами. Во время работы за Прагой, жилье оплачивается.
-Наличие чешской визы или паспорта ЕС
Зарплата от 150крон час с опытом работы от 3 месяцев.
-Возможность устроится без опыта работы, пройдя обучение и получив удостоверение крановщика( без опыта работы от 130 крон в час с дальнейшим повышением)
За деталями можете обращаться за номером телефона +420774145981
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Александр Варава
+420774145981