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Крановщик

Размещено 14 сентября 06:17
Тип занятости
Полный день
Профессия
Крановщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Profidomov
Описание

Требуются крановщики башенного крана, для работы на строительных площадках в  Праге а так же за ее пределами. Во время работы за Прагой, жилье оплачивается.

Требования

-Наличие  чешской визы или паспорта ЕС

Условия

Зарплата от 150крон час с опытом работы от 3 месяцев.
-Возможность устроится без опыта работы, пройдя обучение и получив удостоверение крановщика( без опыта работы от 130 крон в час с дальнейшим повышением)
За деталями можете обращаться за номером телефона +420774145981
(вайбер, телеграм )

Контакты:

Александр Варава

[email protected]

+420774145981



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