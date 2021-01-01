Мастер маникюра

Описание

Приглашаем мастеров МАНИКЮРА в дружелюбную команду профессионалов с лучшими условиями. Гарантируем вам стабильную запись с первого рабочего дня, комфортное рабочее место и удобное месторасположение студий в центре Праги.

Предоставляем возможность карьерного роста до топ-мастера!

Что мы предлагаем:

- своевременные выплаты заработной платы;

- возможность быть партнером (директором) салона в других точках и получать прибыль от выручки