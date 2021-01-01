Мастер маникюра

Приглашаем мастеров МАНИКЮРА в дружелюбную команду профессионалов с лучшими условиями. Гарантируем вам стабильную запись с первого рабочего дня, комфортное рабочее место и удобное месторасположение студий в центре Праги.
Предоставляем возможность карьерного роста до топ-мастера!
Что мы предлагаем:
- своевременные выплаты заработной платы;
- возможность быть партнером (директором) салона в других точках и получать прибыль от выручки
Требования к кандидату:
• знание классического, аппаратного маникюра и педикюра, покрытия гель-лак под кутикулу;
• умение выполнять базовые дизайны;
• наращивание ногтей является дополнительным преимуществом;
• знание правил санитарии и гигиены;
• соблюдение профессионального этикета;
• медицинская книжка.
График работы сменный или фиксированные дни.
Условия оплаты труда:
• ставка или выручка мастера за день
• выплаты 2 раза в месяц или каждый день
774 289 727