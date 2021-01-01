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Мастер маникюра

Размещено 17 сентября 21:31
Тип занятости
Полный день
Профессия
Мастер маникюра
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
Dominion Nails
Описание

Приглашаем мастеров МАНИКЮРА в дружелюбную команду профессионалов с лучшими условиями. Гарантируем вам стабильную запись с первого рабочего дня, комфортное рабочее место и удобное месторасположение студий в центре Праги.
Предоставляем возможность карьерного роста до топ-мастера!
Что мы предлагаем:
- своевременные выплаты заработной платы;
- возможность быть партнером (директором) салона в других точках и получать прибыль от выручки

Требования

Требования к кандидату:
• знание классического, аппаратного маникюра и педикюра, покрытия гель-лак под кутикулу;
• умение выполнять базовые дизайны;
• наращивание ногтей является дополнительным преимуществом;
• знание правил санитарии и гигиены;
• соблюдение профессионального этикета;
• медицинская книжка.

Условия

График работы сменный или фиксированные дни.
Условия оплаты труда:
• ставка или выручка мастера за день
• выплаты 2 раза в месяц или каждый день

Контакты:

[email protected]

774 289 727



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