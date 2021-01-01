Ассистент бухгалтера

Описание

СОТРУДНИК В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

В наш офис в г.Пльзень ищем сотрудника в экономическое оттеделение.

Описание работы:

- обработка счетов-фактур

- работа с документацией

- общение с сотруднкиами и клиентами

- выполнение заданий руководителя

Требования:

- Опыт работы в смежной отрасли

-Знание работы с ПК (MS Word, Excel, Интернет)

-Аналитическое мышление, коммуникабельность и трудолюбие

-Умение работать самостоятельно и сотрудничать в команде

Мы предлагаем:

- Работа в стабильной компании

- Личный телефон, корпоративные обеды

- Полная занятость

- Личностный и профессиональный рост

З/П по результатам собеседования.

При заинтересованности ваши резюме отправлйте на эл. почту [email protected]

либо звоните по тел.: +420-777-921-596, +420773921601