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Ассистент бухгалтера

Размещено Вчера 10:17
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент бухгалтера
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание

СОТРУДНИК В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
В наш офис в г.Пльзень ищем сотрудника в экономическое оттеделение.
Описание работы:
- обработка счетов-фактур
- работа с документацией
- общение с сотруднкиами и клиентами
- выполнение заданий руководителя
Требования:
- Опыт работы в смежной отрасли
-Знание работы с ПК (MS Word, Excel, Интернет)
-Аналитическое мышление, коммуникабельность и трудолюбие
-Умение работать самостоятельно и сотрудничать в команде
Мы предлагаем:
- Работа в стабильной компании
- Личный телефон, корпоративные обеды
- Полная занятость
- Личностный и профессиональный рост
З/П по результатам собеседования.
При заинтересованности ваши резюме отправлйте на эл. почту [email protected]
либо звоните по тел.: +420-777-921-596, +420773921601

Контакты:

Ольга

[email protected]

+420773921601



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