Ассистент бухгалтера

СОТРУДНИК В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
В наш офис в г.Пльзень ищем сотрудника в экономическое оттеделение.
Описание работы:
- обработка счетов-фактур
- работа с документацией
- общение с сотруднкиами и клиентами
- выполнение заданий руководителя
Требования:
- Опыт работы в смежной отрасли
-Знание работы с ПК (MS Word, Excel, Интернет)
-Аналитическое мышление, коммуникабельность и трудолюбие
-Умение работать самостоятельно и сотрудничать в команде
Мы предлагаем:
- Работа в стабильной компании
- Личный телефон, корпоративные обеды
- Полная занятость
- Личностный и профессиональный рост
З/П по результатам собеседования.
При заинтересованности ваши резюме отправлйте на эл. почту [email protected]
либо звоните по тел.: +420-777-921-596, +420773921601
Ольга
+420773921601