Описание вакансии Административный работник
Основная деятельность:
Заключение трудовых договоров, DPČ и DPP, создание изменений.
Ведение личных дел сотрудников и других связанных с ними действий.
Консультирование в области персонала, работа с внутренними базами данных персонала (ввод данных, внесение изменений).
Комплексная координация и обеспечение организационных взаимоотношений с заводами в отношении кадровых ресурсов.
Взаимодействия с государственными органами.
Оформление, отправка и архивация документов.
Выполнение поручений руководителя.
Требования:
Отличные коммуникативные навыки и организаторские способности
Способность решать задачи самостоятельно, надежность, ответственность, гибкость, стрессоустойчивость, возможность работы с гибким рабочим графиком.
Хорошие навыки работы с ПК (MS Office - Word, Excel, Outlook)
Знание русского и чешского языка устно и письменно. Знание других языков приветствуется.
Работа полный рабочий день Пн-Пт + переработки.
Документы: Трвалы побыт, гражданство EU либо заместнанска карта
Бонусы:
Оплачиваемые обеды в офисе
Премии
Служебный телефон
Возможность карьерного роста
Зарплата по результатам собеседования.
Свои резюме высылайте на почту [email protected]
либо звоните на вайбер +420 773921601,773921596
Ольга
+420773921601