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ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Plzeň-jih

Административный работник

Размещено Вчера 10:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание

Описание вакансии Административный работник
Основная деятельность:

Заключение трудовых договоров, DPČ и DPP, создание изменений.

Ведение личных дел сотрудников и других связанных с ними действий.

Консультирование в области персонала, работа с внутренними базами данных персонала (ввод данных, внесение изменений).

Комплексная координация и обеспечение организационных взаимоотношений с заводами в отношении кадровых ресурсов.

Взаимодействия с государственными органами.

Оформление, отправка и архивация документов.

Выполнение поручений руководителя.

Требования:

Отличные коммуникативные навыки и организаторские способности

Способность решать задачи самостоятельно, надежность, ответственность, гибкость, стрессоустойчивость, возможность работы с гибким рабочим графиком.

Хорошие навыки работы с ПК (MS Office - Word, Excel, Outlook)

Знание русского и чешского языка устно и письменно. Знание других языков приветствуется.

Работа полный рабочий день Пн-Пт + переработки.

Документы: Трвалы побыт, гражданство EU либо заместнанска карта

Бонусы:

Оплачиваемые обеды в офисе

Премии

Служебный телефон

Возможность карьерного роста

Зарплата по результатам собеседования.

Свои резюме высылайте на почту [email protected]

либо звоните на вайбер +420 773921601,773921596

Контакты:

Ольга

[email protected]

+420773921601



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