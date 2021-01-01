Набираем мужчин на склад в Праге, Чехия.
!!! По биометрии и польской визе не принимаем.
Требуются:
Работник склада: пикеры, упаковщики, контроль качества.
Описание работы:
Склад электроники (наушники, телефоны, мелкие различные электро - детали). Комплектация заказов по накладной.
Маркировка, сортировка и упаковка товара.
Комфортные условия работы в дружном коллективе. Склад теплый, чистый. Рабочий день 12 часов, дневная смена. Склад находиться Прага-Зличин.
Заработная плата:
115-140 крон/час + бонус от предприятия, 6 дней в неделю, 1 выходной день.
Дополнительно:
Официальное трудоустройство. Оплачиваем социальное и медицинское страхование.
Требования:
- Мужчины
Документы:
- Чешские документы, чешские визы
- Паспорт ЕС (ID Card) или воссоединение с семьёй
От нас:
- Помогаем в оформлении виз и переоформление 2-х год. трудовых виз.
- Изготовление 3-х месячных рабочих виз.
По вопросам, Вы можете связаться с нами по телефону:
+420727818732 (Viber, WhatsApp)
Вакансии бесплатные!
Данил
jutapoffice[email protected]
+420727818732