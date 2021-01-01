Работник в распределительный центр

Описание

СРОЧНО. Набор на работу в распределительный центр (склад). Прага-Запад, Добровиз.

Оплата 182 крон/час + бонус;

средняя з/п около 35 000 крон в месяц (брутто);

законные надбавки: ночная смена, сверхурочная работа и работа в выходные дни, праздничные дни.

Обязанности:

сбор заказов и упаковка, сотрудничество с другими отделами;

работа с ПК и с другими системами обработки заказов.

График работы: работа в 2 смены;

утренняя смена 7:10 - 17:20;

ночная смена 18:00 - 4:10;

две 15-минутных перерыва - оплачиваются как рабочее время

один 30-минутный перерыв на обед - не оплачивается.

Документы: EU паспорт, ПМЖ (Чехии), приходный побут.

Обращайтесь по тел./вайбер +420 774 996 785