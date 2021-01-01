Работник в распределительный центр

СРОЧНО. Набор на работу в распределительный центр (склад). Прага-Запад, Добровиз.
Оплата 182 крон/час + бонус;
средняя з/п около 35 000 крон в месяц (брутто);
законные надбавки: ночная смена, сверхурочная работа и работа в выходные дни, праздничные дни.
Обязанности:
сбор заказов и упаковка, сотрудничество с другими отделами;
работа с ПК и с другими системами обработки заказов.
График работы: работа в 2 смены;
утренняя смена 7:10 - 17:20;
ночная смена 18:00 - 4:10;
две 15-минутных перерыва - оплачиваются как рабочее время
один 30-минутный перерыв на обед - не оплачивается.
Документы: EU паспорт, ПМЖ (Чехии), приходный побут.
Обращайтесь по тел./вайбер +420 774 996 785
Hryhorovych Ivanna
+420 774 996 785