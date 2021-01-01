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Маркетолог
RAZAR s.r.o.
Praha 4

СММ-менеджер

Размещено Сегодня 14:53
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по рекламе, Менеджер по работе с клиентами, Интернет-маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
22 000 CZK
Компания
ART VIKO
Описание

Обязанности:
• Ведение и редактирование сайта;
• Оформление, ведение и продвижение аккаунтов социальных сетей;
• Создание и размещение рекламных постов на интернет ресурсах;
• Консультирование потенциальных работников;

Требования

• Легальное долгосрочное пребывание в Чехии (Прага);
• Владение Украинским, Русским, Чешским языками;
• Грамотная речь и письмо;
• Ответственность, инициативность, пунктуальность, креативность!!!
• Возраст от 18 до 35 лет

Условия

• Уютный современный офис прямо возле метро Hloubětin;
• Ставка 25 000 крон + соцпакет;
• Рабочий телефон и компьютер;
• График: с Понедельника по Пятницу, с 8:00 до 17:00;
• Официальное трудоустройство и своевременные выплаты;
• Молодой и дружный коллектив!

Контакты:

Aleksandr

[email protected]



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