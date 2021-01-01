СММ-менеджер

Тип занятости Полный день Профессия Менеджер по рекламе, Менеджер по работе с клиентами, Интернет-маркетолог Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 22 000 CZK Компания ART VIKO

Описание Обязанности:

• Ведение и редактирование сайта;

• Оформление, ведение и продвижение аккаунтов социальных сетей;

• Создание и размещение рекламных постов на интернет ресурсах;

• Консультирование потенциальных работников;

Требования • Легальное долгосрочное пребывание в Чехии (Прага);

• Владение Украинским, Русским, Чешским языками;

• Грамотная речь и письмо;

• Ответственность, инициативность, пунктуальность, креативность!!!

• Возраст от 18 до 35 лет