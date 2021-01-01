СММ-менеджер

Обязанности:
• Ведение и редактирование сайта;
• Оформление, ведение и продвижение аккаунтов социальных сетей;
• Создание и размещение рекламных постов на интернет ресурсах;
• Консультирование потенциальных работников;
• Легальное долгосрочное пребывание в Чехии (Прага);
• Владение Украинским, Русским, Чешским языками;
• Грамотная речь и письмо;
• Ответственность, инициативность, пунктуальность, креативность!!!
• Возраст от 18 до 35 лет
• Уютный современный офис прямо возле метро Hloubětin;
• Ставка 25 000 крон + соцпакет;
• Рабочий телефон и компьютер;
• График: с Понедельника по Пятницу, с 8:00 до 17:00;
• Официальное трудоустройство и своевременные выплаты;
• Молодой и дружный коллектив!
Aleksandr