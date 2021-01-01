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Кладовщик

Размещено Вчера 09:30
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
Alexander Electric
Описание

Производственной фирме в Праге для работы на складе электронных компонентов требуется аккуратный, внимательный и трудоспособный человек. Основные обязанности: прием и выдача товаров. Ведение складского учета. Регулярная инвентаризация склада. Комплектация заказов эл. компонентами для передачи на производство.

Требования

Желателен опыт работы на аналогичной должности. Умение работать с программами складского учета (например Premier). Умение работать с таблицами Excel. Знание русского языка приветствуется.

Условия

Официальное трудоустройство, рабочее место в Праге. Работа на небольшом складе предназначенном для внутренних нужд фирмы.

Контакты:

Fedor Lysov

[email protected]

777915560



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