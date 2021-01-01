Производственной фирме в Праге для работы на складе электронных компонентов требуется аккуратный, внимательный и трудоспособный человек. Основные обязанности: прием и выдача товаров. Ведение складского учета. Регулярная инвентаризация склада. Комплектация заказов эл. компонентами для передачи на производство.
Желателен опыт работы на аналогичной должности. Умение работать с программами складского учета (например Premier). Умение работать с таблицами Excel. Знание русского языка приветствуется.
Официальное трудоустройство, рабочее место в Праге. Работа на небольшом складе предназначенном для внутренних нужд фирмы.
Fedor Lysov
777915560