Описание

Производственной фирме в Праге для работы на складе электронных компонентов требуется аккуратный, внимательный и трудоспособный человек. Основные обязанности: прием и выдача товаров. Ведение складского учета. Регулярная инвентаризация склада. Комплектация заказов эл. компонентами для передачи на производство.