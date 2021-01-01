Сопровождающий пациентов в больнице

Описание

Сопровождение русскоговорящих пациентов в больнице - требуется специалист имеющий отношение к медицине или социальной работе.

Ищем сотрудника со следующими критериями:

- хороший чешский-русский(дипломы не важны)

- опрятная внешность и умение общаться с людьми

- опыт работы в любом качестве с больными, пожилыми, инвалидами, могут подойти массажисты, медсестры, физиотерапевты, реабилитологи и тд.

Необходимо переводить с чешского на русский и наоборот коммуникацию пациента с мед.персналом. Быть врачем и иметь мед.образование при этом не обазательно.

Оплата возможна как почасовая/поденная, так и постоянное трудоустройство(испытательный срок)