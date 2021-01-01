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Сопровождающий пациентов в больнице

Размещено Вчера 15:36
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Медсестра (медбрат)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Artusmed s.r.o.
Описание

Сопровождение русскоговорящих пациентов в больнице - требуется специалист имеющий отношение к медицине или социальной работе.
Ищем сотрудника со следующими критериями:
- хороший чешский-русский(дипломы не важны)
- опрятная внешность и умение общаться с людьми
- опыт работы в любом качестве с больными, пожилыми, инвалидами, могут подойти массажисты, медсестры, физиотерапевты, реабилитологи и тд.
Необходимо переводить с чешского на русский и наоборот коммуникацию пациента с мед.персналом. Быть врачем и иметь мед.образование при этом не обазательно.
Оплата возможна как почасовая/поденная, так и постоянное трудоустройство(испытательный срок)

Контакты:

Филипп

[email protected]

775923801



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