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AM House
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Специалист по продажам
AM House
Praha 9

Специалист по аренде

Размещено 27 октября 14:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Описание

В молодой дружный коллектив требуется специалист по аренде

Что мы предлагаем:
- Достойное вознаграждение, бонусы
- Сфокусированность на элитную недвижимость и девелоперские проекты
- Полная информационная и юридическая поддержка
- Технически-оснащенный офис в Праге 9

Требования

Должностные обязанности:
- Оформление сделок по аренде недвижимости
- Организация просмотров
- Поиск новых объектов
- Актуализация информации об объектах недвижимости уже находящихся в управлении агентства
- Подготовка коммерческих предложений
- Подготовка и согласование договоров
- Ведение отчетной документации

Условия

Что мы ожидаем от вас:
- Коммуникабельность и Креативность
- Грамотная речь
- Владение чешским и английским языками
- ПК – уверенный пользователь
- Гибкость во времени

Контакты:

AM House

[email protected]

608712054



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