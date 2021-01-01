Специалист по аренде

Тип занятости Полный день Профессия Риэлтор Регион Hlavní město Praha Город Praha 9 Заработная плата не указана

Описание В молодой дружный коллектив требуется специалист по аренде Что мы предлагаем:

- Достойное вознаграждение, бонусы

- Сфокусированность на элитную недвижимость и девелоперские проекты

- Полная информационная и юридическая поддержка

- Технически-оснащенный офис в Праге 9

Требования Должностные обязанности:

- Оформление сделок по аренде недвижимости

- Организация просмотров

- Поиск новых объектов

- Актуализация информации об объектах недвижимости уже находящихся в управлении агентства

- Подготовка коммерческих предложений

- Подготовка и согласование договоров

- Ведение отчетной документации