В молодой дружный коллектив требуется специалист по аренде
Что мы предлагаем:
- Достойное вознаграждение, бонусы
- Сфокусированность на элитную недвижимость и девелоперские проекты
- Полная информационная и юридическая поддержка
- Технически-оснащенный офис в Праге 9
Должностные обязанности:
- Оформление сделок по аренде недвижимости
- Организация просмотров
- Поиск новых объектов
- Актуализация информации об объектах недвижимости уже находящихся в управлении агентства
- Подготовка коммерческих предложений
- Подготовка и согласование договоров
- Ведение отчетной документации
Что мы ожидаем от вас:
- Коммуникабельность и Креативность
- Грамотная речь
- Владение чешским и английским языками
- ПК – уверенный пользователь
- Гибкость во времени
AM House
608712054