В агентство недвижимости требуется специалист по продажам
Что мы ожидаем от вас:
- Коммуникабельность и Креативность
- Грамотная речь
- Владение чешским языком
- ПК – уверенный пользователь
- Выполнение плана продаж
- Опыт в работе с недвижимостью предпочтителен
Должностные обязанности:
- Ведение деловых переговоров с клиентами компании
- Активный поиск клиентов
- Подготовка коммерческих предложений
- Организация просмотров
- Подготовка и согласование договоров
- Ведение отчетной документации
AM House
608712054