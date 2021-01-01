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AM House
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Специалист по аренде
AM House
Praha 9

Специалист по продажам

Размещено 27 октября 15:09
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Описание

В агентство недвижимости требуется специалист по продажам

Требования

Что мы ожидаем от вас:
- Коммуникабельность и Креативность
- Грамотная речь
- Владение чешским языком
- ПК – уверенный пользователь
- Выполнение плана продаж
- Опыт в работе с недвижимостью предпочтителен

Условия

Должностные обязанности:
- Ведение деловых переговоров с клиентами компании
- Активный поиск клиентов
- Подготовка коммерческих предложений
- Организация просмотров
- Подготовка и согласование договоров
- Ведение отчетной документации

Контакты:

AM House

[email protected]

608712054



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