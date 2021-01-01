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Контент-редактор

Размещено Вчера 10:54
Тип занятости
Полный день
Профессия
Редактор, Копирайтер, Контент-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
Медиа-проект
Описание

Ищу сотрудницу в свой медийный проект. Тема проекта – чем заняться с детьми любого возраста. Формат – короткие видео и фото с текстом (50/50). Каналы – свой сайт (появится немного позже), Youtube, Instagram, возможно, Tiktok.

Требования

Искомого сотрудника можно назвать контент-редактором, но должностные обязанности его будут шире: поиск идей для съёмки, подготовка к съёмке, например, продумывание сценария и покупка материалов, подготовка выпуска к публикации. Необязательно иметь опыт с детьми, но общая сообразительность, умение работать с информацией, внимание к деталям важны. Большим бонусом будут творческие способности и ровные руки (нарисовать красивые глаза, рот и нос на камушках, например), умение писать тексты, базовые навыки SMM. У нас большие амбиции, мы довольно много инвестируем в этот проект (построили с нуля студию с проф.оборудованием), поэтому все серьезно. Оформление официальное.

Условия

Обсуждаются

Контакты:

Татьяна

[email protected]



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