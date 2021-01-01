Контент-редактор

Требования

Искомого сотрудника можно назвать контент-редактором, но должностные обязанности его будут шире: поиск идей для съёмки, подготовка к съёмке, например, продумывание сценария и покупка материалов, подготовка выпуска к публикации. Необязательно иметь опыт с детьми, но общая сообразительность, умение работать с информацией, внимание к деталям важны. Большим бонусом будут творческие способности и ровные руки (нарисовать красивые глаза, рот и нос на камушках, например), умение писать тексты, базовые навыки SMM. У нас большие амбиции, мы довольно много инвестируем в этот проект (построили с нуля студию с проф.оборудованием), поэтому все серьезно. Оформление официальное.