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Административный работник
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Plzeň-město

Администратор

Размещено Вчера 11:32
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
10 000 CZK
Компания
InFit Dance Club
Описание

Клуб танца и фитнеса ищет администратора!

www.infitdance.cz
Адрес: Boženy Němcové 9, I.P.Pavlova, Praha 2

Требования

• Ответственность
• Опыт работы в сфере продаж привилегией
• Интерес к здоровому образу жизни, организаторские способности, мотивация к обучения привилегией
• Знание чешского языка (уровень B2)
• Знание английского языка привилегией
• Знание MS Office, Excel, CRM– базовый уровень
• Активный подход к работе а поставленным целям

Условия

Что предлагаем
- 75 - 80 рабочих часов в месяц (3-4 рабочих часа в день)
• Гибкий рабочий график
• Обучение в сфере продаж
• Возможность бесплатно посещать тренировки в клубе
• Заработная плата оклад 10000 крон + бонусы

Контакты:

Инна Бодрилова

[email protected]

777997878



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