Администратор

Клуб танца и фитнеса ищет администратора!
www.infitdance.cz
Адрес: Boženy Němcové 9, I.P.Pavlova, Praha 2
• Ответственность
• Опыт работы в сфере продаж привилегией
• Интерес к здоровому образу жизни, организаторские способности, мотивация к обучения привилегией
• Знание чешского языка (уровень B2)
• Знание английского языка привилегией
• Знание MS Office, Excel, CRM– базовый уровень
• Активный подход к работе а поставленным целям
Что предлагаем
- 75 - 80 рабочих часов в месяц (3-4 рабочих часа в день)
• Гибкий рабочий график
• Обучение в сфере продаж
• Возможность бесплатно посещать тренировки в клубе
• Заработная плата оклад 10000 крон + бонусы
Инна Бодрилова
777997878