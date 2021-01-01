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Praha 1

Специалист по продажам

Размещено 03 ноября 10:14
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
Infinity Telecom
Описание

Мы ищем специалиста по продажам на полный рабочий день (удаленная занятость не рассматривается)
Кто мы? Компания Infinity Telecom - европейский оператор связи, наш сайт inftele.com
Обязанности:
- Активный поиск новых бизнес-клиентов, которые активно пользуются ip-телефонией
- Коммуникация с корпоративными клиентами
- Подготовка прайсов и предложений
- Выполнение индивидуального плана продаж

Требования

Требования:
- Желателен опыт работы в прямых холодных продажах
- Практические навыки работы с отказами
- Умение общаться с потенциальными клиентами, высокий уровень коммуникабельности, стрессоустойчивость, грамотная речь, опрятный внешний вид, умение заинтересовать клиентов в услугах, высокий уровень ответственности нацеленность на результат.
- Хороший письменный английский (в идеале и устный, но необязательно)
Опыт работы в ИТ/Телеком - преимущество

Условия

Оклад 20 000 (на испытательный срок, ).
Испытательный срок 2 месяца
После 20 000+ % от текущих оплат клиентов

Контакты:

Владимир

[email protected]



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