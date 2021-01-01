Специалист по продажам

Мы ищем специалиста по продажам на полный рабочий день (удаленная занятость не рассматривается)
Кто мы? Компания Infinity Telecom - европейский оператор связи, наш сайт inftele.com
Обязанности:
- Активный поиск новых бизнес-клиентов, которые активно пользуются ip-телефонией
- Коммуникация с корпоративными клиентами
- Подготовка прайсов и предложений
- Выполнение индивидуального плана продаж
Требования:
- Желателен опыт работы в прямых холодных продажах
- Практические навыки работы с отказами
- Умение общаться с потенциальными клиентами, высокий уровень коммуникабельности, стрессоустойчивость, грамотная речь, опрятный внешний вид, умение заинтересовать клиентов в услугах, высокий уровень ответственности нацеленность на результат.
- Хороший письменный английский (в идеале и устный, но необязательно)
Опыт работы в ИТ/Телеком - преимущество
Оклад 20 000 (на испытательный срок, ).
Испытательный срок 2 месяца
После 20 000+ % от текущих оплат клиентов
Владимир