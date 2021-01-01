Работники на склад

СРОЧНО! Прага! К работе можно приступить УЖЕ!
Требуются женщины, мужчины и семейные пары на склад элитных сортов рыб! Склад находится возле станции метро Летняны.
Обязанности:
- Сортировка морепродуктов
- Упаковка товара
- Стикеровка
Рабочая одежда выдается БЕСПЛАТНО!!! Температура на складе +12 °С.
Оплата - 130 крон/час
Авансы каждую неделю.
Рабочий график: 5-6 дней в неделю, по 12-16 часов.
Есть дневные и ночные смены.
Чистая зарплата от 1600$ [37000 крон ].
Документи- ПМЖ, ВНЖ, паспорта ЕС. Пишите в личные сообщения или обращайтесь по телефону: +420776435551 (Viber, WhatsApp)
Daria
+420776435551