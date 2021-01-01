Работники на склад

Описание

СРОЧНО! Прага! К работе можно приступить УЖЕ!

Требуются женщины, мужчины и семейные пары на склад элитных сортов рыб! Склад находится возле станции метро Летняны.

Обязанности:

- Сортировка морепродуктов

- Упаковка товара

- Стикеровка

Рабочая одежда выдается БЕСПЛАТНО!!! Температура на складе +12 °С.

Оплата - 130 крон/час

Авансы каждую неделю.

Рабочий график: 5-6 дней в неделю, по 12-16 часов.

Есть дневные и ночные смены.

Чистая зарплата от 1600$ [37000 крон ].

Документи- ПМЖ, ВНЖ, паспорта ЕС. Пишите в личные сообщения или обращайтесь по телефону: +420776435551 (Viber, WhatsApp)