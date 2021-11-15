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Работник на кар

Размещено Вчера 13:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
Склад морепродуктов
Описание

Работник на кар. С опытом работы. Начало работы 15.11.2021
Требуются 2 мужчины на склад элитных сортов рыб для работы на кар! Склад находится возле станции метро Летняны.
Рабочая одежда выдается БЕСПЛАТНО!!! Температура на складе +12 °С.
Оплата - 140 крон/час
Авансы каждую неделю.
Рабочий график: 5-6 дней в неделю, по 12-16 часов.
Чистая зарплата от 1800$ [40000 крон ].
Документи- ПМЖ, ВНЖ, паспорта ЕС.
Пишите в личные сообщения или обращайтесь по телефону: +420776435551 (Viber, WhatsApp)

Контакты:

Daria

[email protected]

+420776435551



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