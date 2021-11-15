Описание

Работник на кар. С опытом работы. Начало работы 15.11.2021

Требуются 2 мужчины на склад элитных сортов рыб для работы на кар! Склад находится возле станции метро Летняны.

Рабочая одежда выдается БЕСПЛАТНО!!! Температура на складе +12 °С.

Оплата - 140 крон/час

Авансы каждую неделю.

Рабочий график: 5-6 дней в неделю, по 12-16 часов.

Чистая зарплата от 1800$ [40000 крон ].

Документи- ПМЖ, ВНЖ, паспорта ЕС.

Пишите в личные сообщения или обращайтесь по телефону: +420776435551 (Viber, WhatsApp)