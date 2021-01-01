Менеджер по продажам

Тип занятости Полный день Профессия Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата не указана Компания Infinity Telecom

Описание Мы ищем специалиста по продажам на полный рабочий день (удаленная занятость не рассматривается)

Кто мы? Компания Infinity Telecom - европейский оператор связи, наш сайт inftele.com

Обязанности:

- Активный поиск новых бизнес-клиентов, которые активно пользуются ip-телефонией

- Коммуникация с корпоративными клиентами

- Подготовка прайсов и предложений

- Выполнение индивидуального плана продаж

Требования - Желателен опыт работы в прямых холодных продажах

- Практические навыки работы с отказами

- Умение общаться с потенциальными клиентами, высокий уровень коммуникабельности, стрессоустойчивость, грамотная речь, опрятный внешний вид, Умение заинтересовать клиентов в услугах, высокий уровень ответственности нацеленность на результат.

- Хороший письменный английский (в идеале и устный, но необязательно), разговорный чешский

Опыт работы в ИТ/Телеком - преимущество