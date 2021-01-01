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Бухгалтер
Интернет-магазин
Praha 5

Ассистент Бухгалтера

Размещено 11 ноября 19:04
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Бухгалтер, Ассистент бухгалтера
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
SLT EUROPE s.r.o.
Описание

SLT CONSULTING – консалтинговая компания, занимающаяся комплексным оказанием бухгалтерских и административных услуг в Чешской Республике ищет в штат сотрудника на позицию Ассистент/ка Бухгалтера.

Требования

- Опыт работы Бухгалтером минимум 1 год
- Минимальное знание Чешского языка на уровне A2
- Пунктуальность, ответственность в работе с документами

Условия

ОБЯЗАННОСТИ:
- Ведение первичного документооборота в бухгалтерскую программу
- Архивирование документации. Проверка правильности отражения данных в учетной системе
- Подготовка квартальных, месячных НДС отчетов
- Подготовка необходимой бухгалтерской и статистической отчетности

Контакты:

Elena Mironova

[email protected]

+420 778090101



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