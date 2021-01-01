Ассистент Бухгалтера

SLT CONSULTING – консалтинговая компания, занимающаяся комплексным оказанием бухгалтерских и административных услуг в Чешской Республике ищет в штат сотрудника на позицию Ассистент/ка Бухгалтера.
- Опыт работы Бухгалтером минимум 1 год
- Минимальное знание Чешского языка на уровне A2
- Пунктуальность, ответственность в работе с документами
ОБЯЗАННОСТИ:
- Ведение первичного документооборота в бухгалтерскую программу
- Архивирование документации. Проверка правильности отражения данных в учетной системе
- Подготовка квартальных, месячных НДС отчетов
- Подготовка необходимой бухгалтерской и статистической отчетности
Elena Mironova
+420 778090101