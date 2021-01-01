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Продавец/менеджер по продажам

Размещено Сегодня 11:34
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами, Продавец
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
PROFIKUS
Описание

Срочно требуется менеджер в магазин рабочей одежды

ЧТО ДЕЛАТЬ:
обработка заказов в e-shop и рекламаций
Продажи в нашем офисе и помощь клиентам в выборе товара
Упаковка и посылка товара заказчику

ТРЕБОВАНИЯ:
Обучаемость, ответственность, общительность
Основные знания компьютера - работа с почтой, эксель
Отличные знания чешского, русского
Права и машина приветствуются, но не обязательны

ПРЕДЛАГАЕМ:
Постоянную и стабильную работу в развивающейся фирме на полный рабочий день
Растущие продажи, 120 крон/час + процент с продаж фирмы
Начало работы сразу
Наш офис находится на Праге 9, Беховице

Если вас заинтересовала наша ваканция пожалуйста присылайте ваше резюме на адрес [email protected]

Контакты:

Профикус

[email protected]



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