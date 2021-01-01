Продавец/менеджер по продажам

Срочно требуется менеджер в магазин рабочей одежды
ЧТО ДЕЛАТЬ:
обработка заказов в e-shop и рекламаций
Продажи в нашем офисе и помощь клиентам в выборе товара
Упаковка и посылка товара заказчику
ТРЕБОВАНИЯ:
Обучаемость, ответственность, общительность
Основные знания компьютера - работа с почтой, эксель
Отличные знания чешского, русского
Права и машина приветствуются, но не обязательны
ПРЕДЛАГАЕМ:
Постоянную и стабильную работу в развивающейся фирме на полный рабочий день
Растущие продажи, 120 крон/час + процент с продаж фирмы
Начало работы сразу
Наш офис находится на Праге 9, Беховице
Если вас заинтересовала наша ваканция пожалуйста присылайте ваше резюме на адрес [email protected]
Профикус