Продавец/менеджер по продажам

Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами, Продавец

Описание

Срочно требуется менеджер в магазин рабочей одежды

ЧТО ДЕЛАТЬ:

обработка заказов в e-shop и рекламаций

Продажи в нашем офисе и помощь клиентам в выборе товара

Упаковка и посылка товара заказчику

ТРЕБОВАНИЯ:

Обучаемость, ответственность, общительность

Основные знания компьютера - работа с почтой, эксель

Отличные знания чешского, русского

Права и машина приветствуются, но не обязательны

ПРЕДЛАГАЕМ:

Постоянную и стабильную работу в развивающейся фирме на полный рабочий день

Растущие продажи, 120 крон/час + процент с продаж фирмы

Начало работы сразу

Наш офис находится на Праге 9, Беховице

Если вас заинтересовала наша ваканция пожалуйста присылайте ваше резюме на адрес [email protected]