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Логист-кладовщик

Размещено Вчера 13:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Логист, Менеджер по логистике
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 4
Заработная плата
35 000 CZK
Описание

логист-кладовщик в международную торговую компанию. организация отгрузки товара со склада, поиск и заказ авто, отпуск товара потребителям ( 1С торговля и склад). формирование отгрузочных партий согласно заявкам клиентов, подготовка первичных таможенных документов.

Требования

отличное знание 1С торговля и склад, Excel. знание основ ВЭД и Инкотермс, русский родной. английский не ниже среднего. высокий уровень самоорганизации. внимательность.

Условия

офисная работа Прага 4, полный рабочий день

Дополнительная информация

Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с соискателями

Контакты:

Ekaterina

[email protected]



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