логист-кладовщик в международную торговую компанию. организация отгрузки товара со склада, поиск и заказ авто, отпуск товара потребителям ( 1С торговля и склад). формирование отгрузочных партий согласно заявкам клиентов, подготовка первичных таможенных документов.
отличное знание 1С торговля и склад, Excel. знание основ ВЭД и Инкотермс, русский родной. английский не ниже среднего. высокий уровень самоорганизации. внимательность.
офисная работа Прага 4, полный рабочий день
Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с соискателями
Ekaterina