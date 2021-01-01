Бухгалтер

Тип занятости Полный день Профессия Бухгалтер Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 40 000 CZK Компания SLT EUROPE s.r.o.

Описание SLT EUROPE – консалтинговая компания, занимающаяся комплексным оказанием бухгалтерских и административных услуг в Чешской Республике, ищет в штат сотрудника на позицию Бухгалтера.

ОБЯЗАННОСТИ:

- Подготовка квартальных, месячных НДС отчетов, подготовка и подача годовых отчетов

- Заполнение и подача отчетов связанных с продажей/покупкой недвижимости;

- Заполнение и подача отчетности по транспортному налогу;

- Ведение учета фирм, требующих специализированного учета;

- Обработка документов фирм, занимающихся импортом-экспортом;

- Обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов;

- Участие в проведении финансового анализа и формировании налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности;

- Подготовка необходимой бухгалтерской и статистической отчетности;

Требования - Владение письменным и устным Чешским языком на уровне C1 и выше

- Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством !

- Опыт работы Бухгалтером минимум 3 года

- Свободное владение ПК и офисными программами

- Пунктуальность, ответственность в работе с документами