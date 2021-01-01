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Бухгалтер

Размещено Вчера 13:12
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
SLT EUROPE s.r.o.
Описание

SLT EUROPE – консалтинговая компания, занимающаяся комплексным оказанием бухгалтерских и административных услуг в Чешской Республике, ищет в штат сотрудника на позицию Бухгалтера.
ОБЯЗАННОСТИ:
- Подготовка квартальных, месячных НДС отчетов, подготовка и подача годовых отчетов
- Заполнение и подача отчетов связанных с продажей/покупкой недвижимости;
- Заполнение и подача отчетности по транспортному налогу;
- Ведение учета фирм, требующих специализированного учета;
- Обработка документов фирм, занимающихся импортом-экспортом;
- Обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов;
- Участие в проведении финансового анализа и формировании налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности;
- Подготовка необходимой бухгалтерской и статистической отчетности;

Требования

- Владение письменным и устным Чешским языком на уровне C1 и выше
- Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством !
- Опыт работы Бухгалтером минимум 3 года
- Свободное владение ПК и офисными программами
- Пунктуальность, ответственность в работе с документами

Условия

Чистая Зарплата от 35000 до 40000 крон
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Дружный коллектив
- Комфортабельный офис в центре Праги
Если Вам интересна данная вакансия и работа в нашей компании, отправьте пожалуйста резюме на почтовый адрес– [email protected]

Контакты:

Elena Mironova

[email protected]

+420 778090101



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