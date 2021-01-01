В транспортную компанию по грузоперевозкам, требуется бухгалтер, с опытом работы от 3 лет.
Подготовка квартальных, месячных НДС отчетов, подготовка и подача годовых отчетов.
Заполнение и подача отчетности по транспортному налогу.
формировании налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности.
Работа с программой HELIOS.
Подготовка необходимой бухгалтерской и статистической отчетности.
Знание чешского языка на уровне С1 и выше.
Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством.
Опыт работы Бухгалтером минимум 3 года.
Пунктуальность, ответственность в работе с документами.
Достойная оплата труда.
Возможность профессионального и карьерного роста.
Удобный, комфортный офис Прага 9.
Даниил
+420774009544