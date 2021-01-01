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Бухгалтер

Размещено Сегодня 12:13
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
STL Express s.r.o.
Описание

В транспортную компанию по грузоперевозкам, требуется бухгалтер, с опытом работы от 3 лет.
Подготовка квартальных, месячных НДС отчетов, подготовка и подача годовых отчетов.
Заполнение и подача отчетности по транспортному налогу.
формировании налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности.
Работа с программой HELIOS.
Подготовка необходимой бухгалтерской и статистической отчетности.

Требования

Знание чешского языка на уровне С1 и выше.
Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством.
Опыт работы Бухгалтером минимум 3 года.
Пунктуальность, ответственность в работе с документами.

Условия

Достойная оплата труда.
Возможность профессионального и карьерного роста.
Удобный, комфортный офис Прага 9.

Контакты:

Даниил

[email protected]

+420774009544



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