Описание

В транспортную компанию по грузоперевозкам, требуется бухгалтер, с опытом работы от 3 лет.

Подготовка квартальных, месячных НДС отчетов, подготовка и подача годовых отчетов.

Заполнение и подача отчетности по транспортному налогу.

формировании налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности.

Работа с программой HELIOS.

Подготовка необходимой бухгалтерской и статистической отчетности.