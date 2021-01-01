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Praha 1

Маркетолог

Размещено 06 декабря 11:50
Тип занятости
Полный день
Профессия
PR-менеджер, Менеджер по рекламе, Маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAX WORK-Holding
Описание

Место работы: Praha –Žižkov.
График работы: с 08:00 до 17:00.
Языки: грамотный устный и письменный русский, чешский
Международная компания с многолетним опытом в сфере трудоустройства за рубежом приглашает в свою команду специалиста по маркетингу.

Обязанности:

Анализ и запуск таргетированной рекламы (опыт обязателен).
Разработка и реализация стратегии продвижения услуг компании в социальных сетях и в интернете.
Составление контент-плана и выполнение его в соответствии с дедлайнами.
Активная жизнь аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Facebook) и эффективное продвижение страниц соцсетей с целью привлечения новых клиентов.
Ежемесячный анализ эффективности выполненного плана и корректировка недочетов и слабых мест.
Понимание основ SEO – большое преимущество.
Умение работать в Wordpress является преимуществом.
Знание услуг трудоустройства за рубежом и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами.

Контакты:

Инна

[email protected]



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