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B2B Account Manager

Размещено Вчера 09:18
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
INFOBUS s.r.o.
Описание

Продуктом компании является ПО для перевозчиков и онлайн-сервис по продаже билетов, а партнерами— перевозчики, выполняющие регулярные перевозки пассажиров, агрегаторы, автовокзалы, а также агенты по продажам билетов.
Ищем к команду Аккаунт менеджера в сегменте B2B для ведения действующих партнеров, увеличения продаж партнеров, а также продажи дополнительных услуг партнерам.

Цели должности:

Увеличить фин. оборот и прибыль компании, благодаря работе по увеличению продаж с действующими партнёрами и продаже уникальных системных решений перевозчикам

Требования

Опыт работы не менее 2-х лет в продажах сложных услуг в сегменте B2B;
Знание процесса и техник продаж;
Умение работать с возражениями, вести переговоры и проводить презентации;
Способность анализировать информацию и расставлять приоритеты;
Знание языков (письменно и устно): Русский — свободный; Чешский- мин. С1 Английский- B2;
Легальное пребывание на территории Чешской республики с правом осуществления трудовой деятельности.

Условия

Работа с действующими партнерами.
Продажа системных решений перевозчикам;
Работа с договорной базой и другой документацией (на чешском, русском и английском языках);
Взаимодействие со всеми отделами компании в целях эффективной работы;
Постоянное повышение квалификации и обучение;
Мониторинг и анализ рынка, конкурентов;
Ведение административного сопровождения бизнес-процессов продаж.

Дополнительная информация

Наши предложения:

Работа в международной компании, которая является экспертом в своем сегменте деятельности.
Фиксированный рабочий график с 09:00 до 18:00 (по CET) c пн-пт
Высокий уровень корпоративной культуры и открытость инновационных идей.
Работа в соответствии стандартизированных бизнес-процессов и процедур компании.
Структурированное вхождения в должность: регулярное обучение, обратная связь, поддержка коллег и руководства.
Профильное обучение: тренинги по программным продуктам и системам, экспертизе области, продажах и коммуникации.
Официальное трудоустройство.
Возможность путешествовать со значительными скидками на билеты.

Контакты:

Yevheniia Filei

[email protected]

+420 246 093 242



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