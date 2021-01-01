B2B Account Manager

Описание

Продуктом компании является ПО для перевозчиков и онлайн-сервис по продаже билетов, а партнерами— перевозчики, выполняющие регулярные перевозки пассажиров, агрегаторы, автовокзалы, а также агенты по продажам билетов.

Ищем к команду Аккаунт менеджера в сегменте B2B для ведения действующих партнеров, увеличения продаж партнеров, а также продажи дополнительных услуг партнерам.

Цели должности:

Увеличить фин. оборот и прибыль компании, благодаря работе по увеличению продаж с действующими партнёрами и продаже уникальных системных решений перевозчикам