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Маркетолог
ALMAX WORK-Holding
Praha 1

Mаркетолог

Размещено 17 декабря 08:46
Тип занятости
Полный день
Профессия
Маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание

Маркетолог
Место работы: Praha –Žižkov.
График работы: с 08:00 до 17:00.
Языки: грамотный устный и письменный русский, чешский
Международная компания с многолетним опытом в сфере трудоустройства за рубежом приглашает в свою команду специалиста по маркетингу.
Обязанности:
Анализ и запуск таргетированной рекламы (опыт обязателен).
Разработка и реализация стратегии продвижения услуг компании в социальных сетях и в интернете.
Составление контент-плана и выполнение его в соответствии с дедлайнами.
Активная жизнь аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Facebook) и эффективное продвижение страниц соцсетей с целью привлечения новых клиентов.
Ежемесячный анализ эффективности выполненного плана и корректировка недочетов и слабых мест.
Понимание основ SEO – большое преимущество.
Умение работать в Wordpress является преимуществом.
Знание услуг трудоустройства за рубежом и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами.
+420777921585 +420773921601

Контакты:

Ольга

[email protected]

+420773921601



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