Mаркетолог

Описание

Маркетолог

Место работы: Praha –Žižkov.

График работы: с 08:00 до 17:00.

Языки: грамотный устный и письменный русский, чешский

Международная компания с многолетним опытом в сфере трудоустройства за рубежом приглашает в свою команду специалиста по маркетингу.

Обязанности:

Анализ и запуск таргетированной рекламы (опыт обязателен).

Разработка и реализация стратегии продвижения услуг компании в социальных сетях и в интернете.

Составление контент-плана и выполнение его в соответствии с дедлайнами.

Активная жизнь аккаунтов в социальных сетях (Instagram, Facebook) и эффективное продвижение страниц соцсетей с целью привлечения новых клиентов.

Ежемесячный анализ эффективности выполненного плана и корректировка недочетов и слабых мест.

Понимание основ SEO – большое преимущество.

Умение работать в Wordpress является преимуществом.

Знание услуг трудоустройства за рубежом и навыки работы с графическими редакторами/базовые навыки монтажа видео — будут дополнительными преимуществами.

+420777921585 +420773921601