Описание

Требуются работники на склад электроники в Праге, Чехия.

!!! По биометрии и польской визе не принимаем.

Требуются

Работник склада: пикеры, упаковщики, контроль качества.

Описание работы:

Склад электроники (наушники, телефоны, мелкие различные электро - детали). Комплектация заказов по накладной.

Маркировка, сортировка и упаковка товара.

Комфортные условия работы в дружном коллективе. Склад теплый, чистый. Рабочий день 12 часов, дневная смена. Склад находиться Прага-Зличин.

Заработная плата:

120-140 крон/час + бонус от предприятия, 6 дней в неделю.

Дополнительно:

Официальное трудоустройство. Оплачиваем социальное и медицинское страхование.

Требования:

- Мужчины

- Женщины

- Семейные пары.

Документы:

- Чешские документы, чешские визы

- Паспорт ЕС (ID Card) или воссоединение с семьёй

От нас:

- Помогаем в оформлении виз и переоформление 2-х год. трудовых виз.

- Изготовление 3-х месячных рабочих виз.

- Помогаем с жильем.

По вопросам, Вы можете связаться с нами по телефону

+420 727 818 732 (Viber, WhatsApp)

Вакансии бесплатные!