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Работник склада

Размещено Сегодня 12:09
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
1 100 EUR
Компания
Jutap s.r.o.
Описание

Требуются работники на склад электроники в Праге, Чехия.

!!! По биометрии и польской визе не принимаем.

Требуются
Работник склада: пикеры, упаковщики, контроль качества.
Описание работы:
Склад электроники (наушники, телефоны, мелкие различные электро - детали). Комплектация заказов по накладной.
Маркировка, сортировка и упаковка товара.
Комфортные условия работы в дружном коллективе. Склад теплый, чистый. Рабочий день 12 часов, дневная смена. Склад находиться Прага-Зличин.
Заработная плата:
120-140 крон/час + бонус от предприятия, 6 дней в неделю.
Дополнительно:
Официальное трудоустройство. Оплачиваем социальное и медицинское страхование.
Требования:
- Мужчины
- Женщины
- Семейные пары.
Документы:
- Чешские документы, чешские визы
- Паспорт ЕС (ID Card) или воссоединение с семьёй

От нас:
- Помогаем в оформлении виз и переоформление 2-х год. трудовых виз.
- Изготовление 3-х месячных рабочих виз.
- Помогаем с жильем.

По вопросам, Вы можете связаться с нами по телефону
+420 727 818 732 (Viber, WhatsApp)
Вакансии бесплатные!

Контакты:

Danil

[email protected]

+420727818732



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