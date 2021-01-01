Рабочий на производство

Описание

Профессия

Рабочий,специальное образование не требуется

Сфера деятельности

Мужчины: работа с тяжелыми весами(10-15 кг). Ставить материал в пресс,ждать несколько минут и вытаскивать продукт из пресса. Женщины и молодые парни: Сборка цепей противоскольжения для машин на колеса,работа с мелкими деталями

Оплата в час чистыми, крон (нетто)

130 крон

Местоположение

Vamberk

Смены,часов в день — Дневные/ночные

12 д/н ,5 дней в неделю(пн-пт)

Трансфер до работы в основном предоставляется работодателем, есть возможность купить/арендовать велосипед. Все вакансии доступны мужчинам, женщинам и парам от 18 до 50 лет. Почти по всем вакансиям жилье предоставляется работодателем(150 крон/сутки вычитается из зарплаты), в комнате 3-5 человек(есть возможность снимать комнату вдвоем). Вакансии часто обновляются, могут появляться новые, а старые быть недоступными. Свяжитесь с нашими представителями для более точной, актуальной информации. Пишите в любых удобных для Вас месенджерах или звоните на телефон(украинский номер, но находимся в Чехии) +380971975420 +420777298451 Павел.