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Рабочий на производство

Размещено 22 декабря 15:27
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Královéhradecký kraj
Город
Hradec Králové
Заработная плата
27 500 CZK
Компания
Work in cz
Описание

Профессия
Рабочий,специальное образование не требуется
Сфера деятельности
Мужчины: работа с тяжелыми весами(10-15 кг). Ставить материал в пресс,ждать несколько минут и вытаскивать продукт из пресса. Женщины и молодые парни: Сборка цепей противоскольжения для машин на колеса,работа с мелкими деталями
Оплата в час чистыми, крон (нетто)
130 крон
Местоположение
Vamberk
Смены,часов в день — Дневные/ночные
12 д/н ,5 дней в неделю(пн-пт)
Трансфер до работы в основном предоставляется работодателем, есть возможность купить/арендовать велосипед. Все вакансии доступны мужчинам, женщинам и парам от 18 до 50 лет. Почти по всем вакансиям жилье предоставляется работодателем(150 крон/сутки вычитается из зарплаты), в комнате 3-5 человек(есть возможность снимать комнату вдвоем). Вакансии часто обновляются, могут появляться новые, а старые быть недоступными. Свяжитесь с нашими представителями для более точной, актуальной информации. Пишите в любых удобных для Вас месенджерах или звоните на телефон(украинский номер, но находимся в Чехии) +380971975420 +420777298451 Павел.

Контакты:

Приходько Павел Александрович

[email protected]

+380971975420



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