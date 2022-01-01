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Косметолог

Размещено 05 января 18:13
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Косметолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
1 CZK
Компания
Sweetnails Salon
Описание

Добрый день.
Ищем в салон красоты на Праге 2 косметолога с опытом.
Будет отлично,если Вы умеете помимо уходовых процедур делать такие услуги,как биоревитализация, мезотерапия, карбокситерапия, работать с ботокосом, пилингами BioPhyto , Biorepeelcl3, PRX-T33, работать с проблемой кожей. Мы работаем на косметике HL, Christina, Soskin, Hydropeptide,INNO -Derma.

Требования

Чешское osvědčení не требуется. Только наличие визы для официального трудоустройства и желание работать в дружном коллективе.

Условия

Оклад 40% на 60. Косметика салона.

Контакты:

Ольга

[email protected]

731650277



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