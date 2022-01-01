Косметолог

Описание

Добрый день.

Ищем в салон красоты на Праге 2 косметолога с опытом.

Будет отлично,если Вы умеете помимо уходовых процедур делать такие услуги,как биоревитализация, мезотерапия, карбокситерапия, работать с ботокосом, пилингами BioPhyto , Biorepeelcl3, PRX-T33, работать с проблемой кожей. Мы работаем на косметике HL, Christina, Soskin, Hydropeptide,INNO -Derma.