Оператор на склад

Описание

ПЕКАРНЯ La Lorraine - открытие 3-х месячной визы под вакансию.

г. КЛАДНО, в 28 км. от Праги

от 127 до 142 кроны в час. (при условии, что работник не будет пропускать рабочие смены).

Много часов.

Рабочая смена - 12 часов, 2 смены, 6 дней в неделю.

Вакансия для женщин.

Жилье платное - 5100 крон в месяц. Хорошие условия проживания.

При приеме на работу проводится обязательный медосмотр. Оценивается физическое состояние здоровья, отсутствие болезней ног, сердца, легких. Медкомиссия - до 1000 крон (санитарная книжка), рентген - 250 крон оплачивает работник.

Если нет сертификата вакцинации, то по приезду нужно сдать PCRтест. Компания ALMAX WORK-Holding оплачивает 814 крон за работника, потом стоимость высчитывается из первой зарплаты.

Работники с краткосрочными визами во второй приезд получают бонусный сертификат от компании ALMAX WORK-Holding 3000 крон. +420777921589 +420777921585