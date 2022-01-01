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Obchodní zástupce

Размещено Вчера 18:09
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Personal Help Agengy
Описание

Компанія з багаторічним досвідом роботи в сфері працевлаштування в Чехії запрошує до своєї команди менеджера з продажу послуг агенцї /
Obchodního zástupce

Ваше завдання:
- Залучення нових клієнтів;
- Розширення клієнтської бази;
- Ведення переговорів з потенційними клієнтами;
- Укладення договорів ;
Вимоги:
- Комунікабельність;
- Вільне володіння російською / українською та чеською мовами;
- Активний користувач ПК (Word, Exel);
- Відповідальне ставлення до роботи;
- Стресостійкість;
- Готовність до частих поїздок;
- Відповідальність;
- Вітається досвід роботи в сфері продажів;
Пропонуємо:
- Легальне працевлаштування (НРР) ;
- Роботу в молодій команді;
- Незалежну і відповідальну посаду;
- Додаткові бонуси відповідно до результатів ;
- Робочий автомобіль;
- Робочий телефон і ноутбук;
Якщо ви зацікавлені в роботі, надішліть своє резюме на [email protected]

Контакты:

ЛЮДМИЛА ПЕРСОНАЛ

[email protected]

+420773213920



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