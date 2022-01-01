Obchodní zástupce

Описание

Компанія з багаторічним досвідом роботи в сфері працевлаштування в Чехії запрошує до своєї команди менеджера з продажу послуг агенцї /

Obchodního zástupce

Ваше завдання:

- Залучення нових клієнтів;

- Розширення клієнтської бази;

- Ведення переговорів з потенційними клієнтами;

- Укладення договорів ;

Вимоги:

- Комунікабельність;

- Вільне володіння російською / українською та чеською мовами;

- Активний користувач ПК (Word, Exel);

- Відповідальне ставлення до роботи;

- Стресостійкість;

- Готовність до частих поїздок;

- Відповідальність;

- Вітається досвід роботи в сфері продажів;

Пропонуємо:

- Легальне працевлаштування (НРР) ;

- Роботу в молодій команді;

- Незалежну і відповідальну посаду;

- Додаткові бонуси відповідно до результатів ;

- Робочий автомобіль;

- Робочий телефон і ноутбук;

Якщо ви зацікавлені в роботі, надішліть своє резюме на [email protected]