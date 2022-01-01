Специалист по работе с клиентами

Мы ищем специалиста по продажам на полный рабочий день (удаленная занятость не рассматривается)
Кто мы? Компания Infinity Telecom - европейский оператор связи, наш сайт inftele.com
Желателен опыт работы в прямых холодных продажах
- Практические навыки работы с отказами
- Умение общаться с потенциальными клиентами, высокий уровень коммуникабельности, стрессоустойчивость, грамотная речь, опрятный внешний вид, Умение заинтересовать клиентов в услугах, высокий уровень ответственности нацеленность на результат.
- Хороший письменный английский (в идеале и устный, но необязательно)
Опыт работы в ИТ/Телеком - преимущество
Условия:
Оклад зависит от способностей кандидата (на испытательный срок)
Испытательный срок 2 месяца
После оклад+ % от текущих оплат клиентов
Владимир
+420 290 000 000