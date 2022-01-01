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Специалист по работе с клиентами

Размещено Сегодня 12:05
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами, Менеджер проекта, Менеджер по развитию
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
Infinity Telecom
Описание

Мы ищем специалиста по продажам на полный рабочий день (удаленная занятость не рассматривается)
Кто мы? Компания Infinity Telecom - европейский оператор связи, наш сайт inftele.com

Требования

Желателен опыт работы в прямых холодных продажах
- Практические навыки работы с отказами
- Умение общаться с потенциальными клиентами, высокий уровень коммуникабельности, стрессоустойчивость, грамотная речь, опрятный внешний вид, Умение заинтересовать клиентов в услугах, высокий уровень ответственности нацеленность на результат.
- Хороший письменный английский (в идеале и устный, но необязательно)
Опыт работы в ИТ/Телеком - преимущество

Условия

Условия:
Оклад зависит от способностей кандидата (на испытательный срок)
Испытательный срок 2 месяца
После оклад+ % от текущих оплат клиентов

Контакты:

Владимир

[email protected]

+420 290 000 000



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