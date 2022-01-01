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Сантехник
CHEVAS Stav s.r.o.
Praha 1

Оператор производства

Размещено Сегодня 12:43
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Сантехник, Слесарь
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 6
Заработная плата
160 CZK
Компания
RS agentura práce s.r.o.
Описание

Описание работы:
▪️ Производство систем кондиционирования
▪️ Эксплуатация производственной машины, сборка и проверка изделий в соответствии с технологическими регламентами
▪️ Работа в 3 смены (утро, день, ночь)
▪️ Место работы: Прага 6-Рузине. Примечание Корпоративный автобус от станции метро Zličín или из Kladno, хорошая транспортная доступность также от станции метро Nemocnice Motol.

Требования

Нам требуется:
▪️ Базовое образование
▪️ Знание чешского языка на коммуникативном уровне
▪️ Хорошее отношение к работе, хорошее зрение.
▪️ Опыт производства

Условия

Предлагаем:
▪️ Сверхнормативная заработная плата от 160 крон нетто в час
▪️ Бонус за результативность до 8 тысяч крон в месяц
▪️ 25 дней отпуска
▪️ Постоянная занятость.
Предоставим:
▪️ Комфортное проживание в Праге \ Кладно
▪️ Рабочая одежда, обувь
▪️ Вступительный медицинский осмотр
▪️ Вы будете получать еженедельные авансы в размере 2 тысяч крон
▪️ Добровольная сверхурочная работа
▪️ Ежедневная забота нашего координатора
▪️ Обед в фирменной столовой за 31 крон.
▪️ К работе можно приступить немедленно

Дополнительная информация

Работа для граждан ЕС, людей с ПМЖ Чешской Республики, либо ВНЖ Чешской Республики со свободным доступом к рынку труда

Контакты:

Volodymyr Pahula

[email protected]

+420704791791



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