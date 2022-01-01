Оператор производства

Тип занятости Полный день Профессия Ремонтник, Сантехник, Слесарь Регион Hlavní město Praha Город Praha 6 Заработная плата 160 CZK Компания RS agentura práce s.r.o.

Описание Описание работы:

▪️ Производство систем кондиционирования

▪️ Эксплуатация производственной машины, сборка и проверка изделий в соответствии с технологическими регламентами

▪️ Работа в 3 смены (утро, день, ночь)

▪️ Место работы: Прага 6-Рузине. Примечание Корпоративный автобус от станции метро Zličín или из Kladno, хорошая транспортная доступность также от станции метро Nemocnice Motol.

Требования Нам требуется:

▪️ Базовое образование

▪️ Знание чешского языка на коммуникативном уровне

▪️ Хорошее отношение к работе, хорошее зрение.

▪️ Опыт производства

Условия Предлагаем:

▪️ Сверхнормативная заработная плата от 160 крон нетто в час

▪️ Бонус за результативность до 8 тысяч крон в месяц

▪️ 25 дней отпуска

▪️ Постоянная занятость.

Предоставим:

▪️ Комфортное проживание в Праге \ Кладно

▪️ Рабочая одежда, обувь

▪️ Вступительный медицинский осмотр

▪️ Вы будете получать еженедельные авансы в размере 2 тысяч крон

▪️ Добровольная сверхурочная работа

▪️ Ежедневная забота нашего координатора

▪️ Обед в фирменной столовой за 31 крон.

▪️ К работе можно приступить немедленно