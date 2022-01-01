Обязанности:
прием и распределение входящей и исходящей корреспонденции,
знание Word, Eхсеl,
обработка email почты;
оперативная передача документов;
обеспечение работы офиса (закупка и выдача офисной канцелярии, хоз. товаров);
поиск информации по запросу руководителя;
работа с курьерскими службами, почтой;
оперативное и качественное выполнение поручений руководства;
контроль и подготовка документов на подпись;
работа связана с электронным документооборотом;
работа с офисной оргтехникой.
Требования :
oтветственность;
пунктуальность;
исполнительность;
знание ин. языков (чешский, английский, остальные будут преимуществом);
желание работать;
легальное пребывание в ЧР;
резюме с фото на русском языке;
девушка, возраст: 21−30 лет;
презентабельная внешность.
Условия работы:
официальное трудоустройство с 5-ти дневной рабочей неделей (пн.-пт. с 8:00 до 17:00);
карьерный рост;
позитивный коллектив;
cовременный офис.
MultiSport карта.
Место работы: Praha, Na Florenci 35
Зарплата от 20000 Kč.
Yevheniia Filei
+420 246 093 242