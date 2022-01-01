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Секретарь

Размещено Вчера 16:50
Тип занятости
Полный день
Профессия
Секретарь , Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
INFOBUS s.r.o.
Описание

Обязанности:

прием и распределение входящей и исходящей корреспонденции,

знание Word, Eхсеl,

обработка email почты;

оперативная передача документов;

обеспечение работы офиса (закупка и выдача офисной канцелярии, хоз. товаров);

поиск информации по запросу руководителя;

работа с курьерскими службами, почтой;

оперативное и качественное выполнение поручений руководства;

контроль и подготовка документов на подпись;

работа связана с электронным документооборотом;

работа с офисной оргтехникой.

Требования :

oтветственность;

пунктуальность;

исполнительность;

знание ин. языков (чешский, английский, остальные будут преимуществом);

желание работать;

легальное пребывание в ЧР;

резюме с фото на русском языке;

девушка, возраст: 21−30 лет;

презентабельная внешность.

Условия работы:

официальное трудоустройство с 5-ти дневной рабочей неделей (пн.-пт. с 8:00 до 17:00);

карьерный рост;

позитивный коллектив;

cовременный офис.

MultiSport карта.
Место работы: Praha, Na Florenci 35
Зарплата от 20000 Kč.

Контакты:

Yevheniia Filei

[email protected]

+420 246 093 242



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