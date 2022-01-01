Мастер маникюра и педикюра

Тип занятости Полный день Профессия Мастер маникюра Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата не указана Компания Sweetnails Salon

Описание На данный момент в нашем салоне красоты открыта вакансия мастера маникюра и педикюра.

Мы находимся в двух минутах пешком от станции метро Йиржего с Подебрад.

Официальное оформление.

При прохождении испытательного срока 2 недели готовы сделать рабочую визу (если нужно)

Требования Маникюр+гельлак нужно делать за 1,5 ч, с дизайном 2ч.

Желательно уметь делать : омбре, кошачий глаз, наращивание полигелем, дизайн, втирки, блёстки, наклейки, стэмпинг, камни.

Педикюр аппаратный и обрезной. Пишите в Вотсапп.