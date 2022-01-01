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Мастер маникюра и педикюра

Размещено Вчера 12:06
Тип занятости
Полный день
Профессия
Мастер маникюра
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
Sweetnails Salon
Описание

На данный момент в нашем салоне красоты открыта вакансия мастера маникюра и педикюра.
Мы находимся в двух минутах пешком от станции метро Йиржего с Подебрад.
Официальное оформление.
При прохождении испытательного срока 2 недели готовы сделать рабочую визу (если нужно)

Требования

Маникюр+гельлак нужно делать за 1,5 ч, с дизайном 2ч.
Желательно уметь делать : омбре, кошачий глаз, наращивание полигелем, дизайн, втирки, блёстки, наклейки, стэмпинг, камни.
Педикюр аппаратный и обрезной.

Пишите в Вотсапп.

Условия

Работа с 10 до 20ч. с перерывом на обед. В субботу по записи до 16:00 . Предлагаем вам 40% от выполненных заказов плюс делать себе маникюр бесплатно, а также 5% скидка на остальные услуги салона.

Контакты:

Ольга

[email protected]

731650282



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