Мастер маникюра и педикюра

На данный момент в нашем салоне красоты открыта вакансия мастера маникюра и педикюра.
Мы находимся в двух минутах пешком от станции метро Йиржего с Подебрад.
Официальное оформление.
При прохождении испытательного срока 2 недели готовы сделать рабочую визу (если нужно)
Маникюр+гельлак нужно делать за 1,5 ч, с дизайном 2ч.
Желательно уметь делать : омбре, кошачий глаз, наращивание полигелем, дизайн, втирки, блёстки, наклейки, стэмпинг, камни.
Педикюр аппаратный и обрезной.
Пишите в Вотсапп.
Работа с 10 до 20ч. с перерывом на обед. В субботу по записи до 16:00 . Предлагаем вам 40% от выполненных заказов плюс делать себе маникюр бесплатно, а также 5% скидка на остальные услуги салона.
Ольга
731650282