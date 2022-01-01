Специалист по B2B продажам - телемаркетинг

MSB Events — это команда профессионалов, более 15 лет занимающихся организацией международных саммитов, конференций, корпоративных встреч для топ-менеджеров компаний России, СНГ и Европы. Деловые мероприятия MSB Events - эффективная площадка для обмена опытом, заведения полезных знакомств, устанавливания бизнес-контактов, проведения переговоров.

Что MSB желает видеть в кандидатах: • Желателен опыт работы в продажах услуг в сегменте B2B • Родной или свободный русский язык • Грамотная речь • Знание процесса и техник продаж • Мотивация и стремление к успеху • Умение работать с возражениями, вести переговоры и проводить презентации • Возможность построения прочных отношений с клиентами • Высокий уровень самомотивации‚ нестандартное мышление • Способность анализировать информацию и расставлять приоритеты • Умение быстро адаптироваться к изменяющимся условиям • Хорошие коммуникативные навыки • Легальное пребывание на территории Чешской республики

Условия

Наша команда MSB Events ищет активного, ответственного, инициативного, коммуникабельного кандидата, который сможет стать частью нашего коллектива.

Вы получите:

• Базовую заработную плату и отличный открытый потенциал для бонусов

• Обучение и содействие

• Личное развитие и возможности карьерного роста

• Отличный коллектив и интересная рабочая атмосфера

• Периодическая возможность работать дистанционно (после прохождения испытательного срока)

• Доступ к системе Multisport

Если вы хотите присоединиться к динамичной команде, работающей над бизнес-конференциями, работать в команде над успехом каждого мероприятия и получать ценное вознаграждение за успехи, то команда MSB ожидает услышать о вас как можно скорее!

Работа на полный рабочий день!

Пришлите нам Ваше резюме и сопроводительный емейл и мы отзовемся Вам в ближайшее время!

https://msbevents.com/career/