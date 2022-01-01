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MSB Events
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Специалист по B2B продажам - телемаркетинг

Размещено Сегодня 14:22
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Продавец-консультант, Продавец
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Описание

MSB Events — это команда профессионалов, более 15 лет занимающихся организацией международных саммитов, конференций, корпоративных встреч для топ-менеджеров компаний России, СНГ и Европы.
Деловые мероприятия MSB Events - эффективная площадка для обмена опытом, заведения полезных знакомств, устанавливания бизнес-контактов, проведения переговоров.

Требования

Что MSB желает видеть в кандидатах:
• Желателен опыт работы в продажах услуг в сегменте B2B
• Родной или свободный русский язык
• Грамотная речь
• Знание процесса и техник продаж
• Мотивация и стремление к успеху
• Умение работать с возражениями, вести переговоры и проводить презентации
• Возможность построения прочных отношений с клиентами
• Высокий уровень самомотивации‚ нестандартное мышление
• Способность анализировать информацию и расставлять приоритеты
• Умение быстро адаптироваться к изменяющимся условиям
• Хорошие коммуникативные навыки
• Легальное пребывание на территории Чешской республики

Условия

Наша команда MSB Events ищет активного, ответственного, инициативного, коммуникабельного кандидата, который сможет стать частью нашего коллектива.
Вы получите:
• Базовую заработную плату и отличный открытый потенциал для бонусов
• Обучение и содействие
• Личное развитие и возможности карьерного роста
• Отличный коллектив и интересная рабочая атмосфера
• Периодическая возможность работать дистанционно (после прохождения испытательного срока)
• Доступ к системе Multisport

Если вы хотите присоединиться к динамичной команде, работающей над бизнес-конференциями, работать в команде над успехом каждого мероприятия и получать ценное вознаграждение за успехи, то команда MSB ожидает услышать о вас как можно скорее!

Работа на полный рабочий день!

Пришлите нам Ваше резюме и сопроводительный емейл и мы отзовемся Вам в ближайшее время!
https://msbevents.com/career/

Контакты:

Ольга Росс

[email protected]

+420773242319



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