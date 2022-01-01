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Plzeň-město

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Размещено 24 февраля 11:39
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 6
Заработная плата
не указана
Компания
0038.CZ
Описание

0038.CZ TELECOM – виртуальный оператор связи, услугами которого пользуются тысячи абонентов в Чехии с 1998 г. Мы предлагаем клиентский сервис наивысшего качества. Если Вы амбициозны, стремитесь к большему и лучшему – присоединяйтесь.

Обязанности:
• Удаленное обслуживание клиентов
• Продажа услуг и тарифов существующим клиентам
• Формирование положительного клиентского опыта
• Обработка информации о клиентах в CRM

Требования

Требования:
• Высшее образование
• Наличие опыта удалённого обслуживания клиентов, продаж не менее 1 г.
• Хорошее знание чешского (B2) и русского языков (тест)
• Умение четко и грамотно говорить
• Навыки деловой переписки
• Хорошее владение To Do, Outlook, Word, Excel, PPT (тест)
• Стрессоустойчивость и аналитический подход к решению задач
• Способность быстро учиться
• Полный рабочий день

Условия

Преимущества:
• Солидный уровень оплаты и прозрачная премиальная система
• Бесценный опыт в телеком компании
• Профессиональное обучение
• Корпоративный тарифы мобильная связь для семьи
• Теплая дружеская атмосфера в коллективе

Дополнительная информация

Пришлите резюме и мотивационное письмо с изложением, почему Вы считаете, что соответствуете указанным выше критериям.

Контакты:

Anastasia Dyukanova

[email protected]

725100200



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