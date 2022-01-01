МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Описание

0038.CZ TELECOM – виртуальный оператор связи, услугами которого пользуются тысячи абонентов в Чехии с 1998 г. Мы предлагаем клиентский сервис наивысшего качества. Если Вы амбициозны, стремитесь к большему и лучшему – присоединяйтесь.

Обязанности:

• Удаленное обслуживание клиентов

• Продажа услуг и тарифов существующим клиентам

• Формирование положительного клиентского опыта

• Обработка информации о клиентах в CRM