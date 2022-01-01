Продавец-консультант

Тип занятости Полный день Профессия Продавец-консультант, Продавец-кассир, Продавец Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания GY

Описание Обязанности:

-консультирование покупателей

-продажа продукции

-подготовка и выдача онлайн заказов

-прием и выкладка товара

-поддержание чистоты в магазине

-работа на кассе

-участие в инвентаризации

Требования Требования:

-знание специфики товара (обучим)

-знание кассовой системы Dotykačka (приветствуется)

-владение ЧЕШСКИМ И АНГЛИЙСКИМ языками на разговорном уровне

-ответственность, пунктуальность, внимательность, коммуникабельность, опрятность, исполнительность

-желание работать и развиваться

Условия Условия:

-график работы: вт-вс 11-19 или короткая/длинная недели

-место работы: Прага 1, трамвайная остановка Náměstí Republiky

-оплата: фикс+бонусы

-трудоустройство: žl, dpp, hpp (обсуждается)

Дополнительные бонусы:

-оплачиваемое обучение

-скидка на продукцию магазина

-премии по итогам месяца

-кофе и легкий перекус на рабочем месте