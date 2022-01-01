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Продавец-консультант

Размещено 08 марта 16:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант, Продавец-кассир, Продавец
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
GY
Описание

Обязанности:
-консультирование покупателей
-продажа продукции
-подготовка и выдача онлайн заказов
-прием и выкладка товара
-поддержание чистоты в магазине
-работа на кассе
-участие в инвентаризации

Требования

Требования:
-знание специфики товара (обучим)
-знание кассовой системы Dotykačka (приветствуется)
-владение ЧЕШСКИМ И АНГЛИЙСКИМ языками на разговорном уровне
-ответственность, пунктуальность, внимательность, коммуникабельность, опрятность, исполнительность
-желание работать и развиваться

Условия

Условия:
-график работы: вт-вс 11-19 или короткая/длинная недели
-место работы: Прага 1, трамвайная остановка Náměstí Republiky
-оплата: фикс+бонусы
-трудоустройство: žl, dpp, hpp (обсуждается)
Дополнительные бонусы:
-оплачиваемое обучение
-скидка на продукцию магазина
-премии по итогам месяца
-кофе и легкий перекус на рабочем месте

Дополнительная информация

Если Вас заинтересовало данное предложение, отправляйте Ваше резюме с фото и номер телефона для обратной связи на мейл [email protected]
Заявки без резюме рассматриваться не будут.

Контакты:

Daria

[email protected]



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