Продавец-консультант

Обязанности:
-консультирование покупателей
-продажа продукции
-подготовка и выдача онлайн заказов
-прием и выкладка товара
-поддержание чистоты в магазине
-работа на кассе
-участие в инвентаризации
Требования:
-знание специфики товара (обучим)
-знание кассовой системы Dotykačka (приветствуется)
-владение ЧЕШСКИМ И АНГЛИЙСКИМ языками на разговорном уровне
-ответственность, пунктуальность, внимательность, коммуникабельность, опрятность, исполнительность
-желание работать и развиваться
Условия:
-график работы: вт-вс 11-19 или короткая/длинная недели
-место работы: Прага 1, трамвайная остановка Náměstí Republiky
-оплата: фикс+бонусы
-трудоустройство: žl, dpp, hpp (обсуждается)
Дополнительные бонусы:
-оплачиваемое обучение
-скидка на продукцию магазина
-премии по итогам месяца
-кофе и легкий перекус на рабочем месте
Если Вас заинтересовало данное предложение, отправляйте Ваше резюме с фото и номер телефона для обратной связи на мейл [email protected]
Заявки без резюме рассматриваться не будут.
Daria