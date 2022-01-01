Международные водители

Описание

Ищем Водителей-дальнобойщиков-международников по кат. СЕ для работы на фуре.

Оказываем помощь с оформлением документов.

Что мы предлагаем:

--Рейсы по Европе (страны БеНиЛюкс, Германия, Франция, Италия, Голландия, Испания, Австрия);

--СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ТРУДА/ ОТДЫХА;

--автопарк полуприцепы тент, новые тягачи ДАФ(сервисное обслуживание машин);

--официальное трудоустройство (годовой контракт с последующим видом на жительство, евро лицензия, выплата зарплаты 1 раз в месяц на карточку!;

--система выплаты авансов- зависит от Вашего профессионализма

--никаких взносов и сборов нет!

--зарплата посуточно

— чистая ЗП 50.000 Kč/месяц

EuroAutoTrans CZ s.r.o

[email protected]

+420776651101 Veronika