Международные водители

Ищем Водителей-дальнобойщиков-международников по кат. СЕ для работы на фуре.
Оказываем помощь с оформлением документов.
Что мы предлагаем:
--Рейсы по Европе (страны БеНиЛюкс, Германия, Франция, Италия, Голландия, Испания, Австрия);
--СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ТРУДА/ ОТДЫХА;
--автопарк полуприцепы тент, новые тягачи ДАФ(сервисное обслуживание машин);
--официальное трудоустройство (годовой контракт с последующим видом на жительство, евро лицензия, выплата зарплаты 1 раз в месяц на карточку!;
--система выплаты авансов- зависит от Вашего профессионализма
--никаких взносов и сборов нет!
--зарплата посуточно
— чистая ЗП 50.000 Kč/месяц
EuroAutoTrans CZ s.r.o
[email protected]
+420776651101 Veronika
Права CE + проф. удостоверение
Вероника Фокеева
776651101