Водитель категории Д

Описание

Водитель категории D, D1E (Чехия).

Работодатель - чешские фирмы. Бесплатная вакансия.

Подходит для ЛЮДЕЙ С УКРАИНЫ (приехавшим из-за ситуации на Украине)

Условия:

-заработная плата чистыми от 1500 евро в месяц,

-Официальное трудоустройство

-Подходит для граждан Украины получившим 1 годичную визу в Чехии

-Проживание первые 6 месяцев бесплатно.

-Бесплатное обучение чешскому языку.

Работа по распределению : Теплицы,Босковице и Бланско .

Требования:

1. Категория D открытая до 2009 г.- короткое обучение на код 95

2. Биометрический-заграничный паспорт с сроком действия не менее 1 год

3. Любое действующее водительское удостоверение с указанными категориями D, D1E. Обмен в Чехии водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов.

4. Чип карта.

5. Европейский код 95 - пластиковый или вписан в водительское удостоверение (если есть)

4. Уверенное управления автобусом минимум 0.5 года

5. Медицинская справка о состоянии здоровья.

Больше информации о вакансиях можно посмотреть на сайте: www.worksdriver.com

В случае Вашей заинтересованности, для рассмотрения Вашей кандидатуры просьба переслать нам на Viber, WhatsApp +420 602 368 875 копии следующих документов:

копию заграничного паспорта,копию водительских прав с двух сторон, копию чиповой карты, копию европейского кода 95 (если есть), сообщить опыт работы по категории D,D1E , опыт работы по Европе, Эти данные нам нужны для согласования с работодателем вашей кандидатуры.

Контактное лицо: Оксана, Алена

+420 602 368 875