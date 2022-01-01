Водитель категории Д

Водитель категории D, D1E (Чехия).
Работодатель - чешские фирмы. Бесплатная вакансия.
Подходит для ЛЮДЕЙ С УКРАИНЫ (приехавшим из-за ситуации на Украине)
Условия:
-заработная плата чистыми от 1500 евро в месяц,
-Официальное трудоустройство
-Подходит для граждан Украины получившим 1 годичную визу в Чехии
-Проживание первые 6 месяцев бесплатно.
-Бесплатное обучение чешскому языку.
Работа по распределению : Теплицы,Босковице и Бланско .
Требования:
1. Категория D открытая до 2009 г.- короткое обучение на код 95
2. Биометрический-заграничный паспорт с сроком действия не менее 1 год
3. Любое действующее водительское удостоверение с указанными категориями D, D1E. Обмен в Чехии водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов.
4. Чип карта.
5. Европейский код 95 - пластиковый или вписан в водительское удостоверение (если есть)
4. Уверенное управления автобусом минимум 0.5 года
5. Медицинская справка о состоянии здоровья.
Больше информации о вакансиях можно посмотреть на сайте: www.worksdriver.com
В случае Вашей заинтересованности, для рассмотрения Вашей кандидатуры просьба переслать нам на Viber, WhatsApp +420 602 368 875 копии следующих документов:
копию заграничного паспорта,копию водительских прав с двух сторон, копию чиповой карты, копию европейского кода 95 (если есть), сообщить опыт работы по категории D,D1E , опыт работы по Европе, Эти данные нам нужны для согласования с работодателем вашей кандидатуры.
Контактное лицо: Оксана, Алена
+420 602 368 875
Виктор
420602368875