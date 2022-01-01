Тип занятости Полный день Профессия Крановщик Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 170 CZK Компания Profidomov

Описание Требуются крановщики для работы на строительных площадках в Праге а так же в других городах Чехии

Требования Условия работы:

• От 180 крон в час с опытом работы и знанием чешского языка.

• От 170 крон в час с опытом работы и без знания чешского языка.

• От 150 крон в час без опыта работы.

• Работа на башенных кранах Liebherr, Wolf, Comansa, Potein, Saez.

• 8-10 часовой рабочий день, 6-7-дневная рабочая неделя.

• Своевременная выплата заработанной платы.

• Официальное трудоустройство.

+420774145981(Viber)

Александр

Profidomov s.r.o