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Крановщик
Вакансии
Партнер рубрики:
17 мая
11:51
1081
Крановщик
Тип занятости
Полный день
Профессия
Крановщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
170 CZK
Компания
Profidomov
Описание
Требуются крановщики для работы на строительных площадках в Праге а так же в других городах Чехии
Требования

Условия работы:
• От 180 крон в час с опытом работы и знанием чешского языка.
• От 170 крон в час с опытом работы и без знания чешского языка.
• От 150 крон в час без опыта работы.
• Работа на башенных кранах Liebherr, Wolf, Comansa, Potein, Saez.
• 8-10 часовой рабочий день, 6-7-дневная рабочая неделя.
• Своевременная выплата заработанной платы.
• Официальное трудоустройство.
+420774145981(Viber)
Александр
Profidomov s.r.o

Условия

Требования:
• Требуются крановщики башенного крана, для работы на строительных площадках в Праге а так в других городах Чехии.
• Во время работы за Прагой, жилье оплачивается.

Контакты:

Варава Александр Александрович

[email protected]

+420774145981

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