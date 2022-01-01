17 мая
11:51
1081
Крановщик
Тип занятости
Полный день
Профессия
Крановщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
170 CZK
Компания
Profidomov
Описание
Требуются крановщики для работы на строительных площадках в Праге а так же в других городах Чехии
Требования
Условия работы:
• От 180 крон в час с опытом работы и знанием чешского языка.
• От 170 крон в час с опытом работы и без знания чешского языка.
• От 150 крон в час без опыта работы.
• Работа на башенных кранах Liebherr, Wolf, Comansa, Potein, Saez.
• 8-10 часовой рабочий день, 6-7-дневная рабочая неделя.
• Своевременная выплата заработанной платы.
• Официальное трудоустройство.
+420774145981(Viber)
Александр
Profidomov s.r.o
Условия
Требования:
• Требуются крановщики башенного крана, для работы на строительных площадках в Праге а так в других городах Чехии.
• Во время работы за Прагой, жилье оплачивается.
Контакты:
Варава Александр Александрович
+420774145981