18 мая
14:41
1291
Работник склада в интернет магазин
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Kosik CZ
Praha 9
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
120 CZK
Компания
Modely aut, s.r.o.
Описание
Тёплый склад в центре Праги. Частичная занятость. Товар - игрушки. Упаковка, сортировка, приём, отправка и прочее. 120 - 140 крон/час Источник: https://24ru.com/office/index/adv-view/id/38501 24ru.com - Работа в Европе
Условия
5-7 часов/день
Контакты:
+420775536266