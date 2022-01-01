Описание

СРОЧНО Требуются мужчины на завод DAIKIN, сборка кондиционеров. г. Пльзень. Оплата от 130 - 145 крон в час. Работа за конвейером, сборка оборудования из готовых деталей, закручивание металлических и пластиковых деталей электрической отверткой, ручная пайка соединений, контроль качества изделий, упаковка и отгрузка готовых продуктов. Опыт работы не требуется. Работа в 3 смены +420773921601 +420777921585