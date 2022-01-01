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Водитель ВЗВ на продуктовом складе
Вакансии
Партнер рубрики:
23 мая
12:13
581
Водитель ВЗВ на продуктовом складе
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
170 CZK
Компания
Kosik CZ
Описание
- погрузка и разгрузка грузов с автотранспорта -проверка полученного товара -Управление запасами -учет движения товара
Требования

- опыт работы в сфере складской логистики
-удостоверение водителя погрузчика

Условия

-интересная и разнообразная работа над различными долгосрочными проектами
- трудоустройство на неопределенный срок
-бесплатная рабочая одежда
- почасовая оплата 170 крон/час
-ваш аванс наличными по запросу

Контакты:

Alina

[email protected]

+420770699347

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