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Торговый представитель
Вакансии
Партнер рубрики:
29 мая
16:50
690
Торговый представитель
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Fulgent World s.r.o.
Описание
Требуется торговый представитель. Продукция - косметика, сувениры. Требования: Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид. знание английского и чешского языков. Уверенный пользователь ПК. Должностные обязанности: - Создание и развитие клиентской базы; - Заключение договоров о поставке товара; - Своевременное предоставление отчетности; Полная или частичная занятость. Резюме отправлять на [email protected]
Дополнительная информация

Резюме отправлять на [email protected]

Контакты:

Andrey

[email protected]

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