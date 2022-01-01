29 мая
16:50
690
Торговый представитель
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Fulgent World s.r.o.
Описание
Требуется торговый представитель. Продукция - косметика, сувениры. Требования: Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид. знание английского и чешского языков. Уверенный пользователь ПК. Должностные обязанности: - Создание и развитие клиентской базы; - Заключение договоров о поставке товара; - Своевременное предоставление отчетности; Полная или частичная занятость. Резюме отправлять на [email protected]
Дополнительная информация
Резюме отправлять на [email protected]
Контакты:
Andrey