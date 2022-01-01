Описание

Требуются водители автобуса категории D, D1E (Чехия). Работодатель - чешские фирмы. Бесплатная вакансия. Работа водителем автобуса в Чехии после получения чешской визы категории uprchliku(беженцев с Украины)только для граждан Украины или граждан Европы. Упрощенные условия получения работы за короткое время. Условия: -заработная плата чистыми от 1300-1500 евро в месяц, -Официальное трудоустройство с возможностью получения ВНЖ в Чехии: -Бесплатное оформление документов для получения вакантного места водителя категории D, D1E . -Проживание первые 6 месяцев бесплатно. -Оформление кода 95 бесплатно при условии работы в фирме 2 года. В неделю 2 выходных. -Бесплатное обучение чешскому языку. Работа по распределению : Теплицы, Бланско ,Босковице. По всем вопросам: +420 602 368 875 Viber,Whatsapp