31 мая
11:15
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Водитель автобуса категории Д
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Дальнобойщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 500 EUR
Компания
Merkus s.r.o
Описание
Требуются водители автобуса категории D, D1E (Чехия). Работодатель - чешские фирмы. Бесплатная вакансия. Работа водителем автобуса в Чехии после получения чешской визы категории uprchliku(беженцев с Украины)только для граждан Украины или граждан Европы. Упрощенные условия получения работы за короткое время. Условия: -заработная плата чистыми от 1300-1500 евро в месяц, -Официальное трудоустройство с возможностью получения ВНЖ в Чехии: -Бесплатное оформление документов для получения вакантного места водителя категории D, D1E . -Проживание первые 6 месяцев бесплатно. -Оформление кода 95 бесплатно при условии работы в фирме 2 года. В неделю 2 выходных. -Бесплатное обучение чешскому языку. Работа по распределению : Теплицы, Бланско ,Босковице. По всем вопросам: +420 602 368 875 Viber,Whatsapp
Контакты:
Виктор
+420602368875