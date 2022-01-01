Описание

Водитель категории СЕ граждане Украины/Молдовы Набираем водителей категории СЕ для граждан Украины/Молдовы Что мы предлагаем: - Работа на рефах или тентах - Чешский трудовой договор - Помощь в воссоединении семей,помощь в получении ВНЖ- счет в чешском банке - Пассажирские автобусы ходят к нам из Украины -Заработная плата от 2200 в месяц -Курсы кода 95 при компании - Транспортные средства не старше трех лет Гражданам Украины устроиться на работу в Германии стало намного проще, чем раньше! (Бесплатные годичные визы-для граждан Украины) Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами! 420 602 368 875