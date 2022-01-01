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Водитель международник в Чехии
Вакансии
Партнер рубрики:
31 мая
11:19
419
Водитель международник в Чехии
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Дальнобойщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
2 200 EUR
Компания
Merkus s.r.o
Описание
Водитель категории СЕ граждане Украины/Молдовы Набираем водителей категории СЕ для граждан Украины/Молдовы Что мы предлагаем: - Работа на рефах или тентах - Чешский трудовой договор - Помощь в воссоединении семей,помощь в получении ВНЖ- счет в чешском банке - Пассажирские автобусы ходят к нам из Украины -Заработная плата от 2200 в месяц -Курсы кода 95 при компании - Транспортные средства не старше трех лет Гражданам Украины устроиться на работу в Германии стало намного проще, чем раньше! (Бесплатные годичные визы-для граждан Украины) Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами! 420 602 368 875
Контакты:

Виктор

[email protected]

+420602368875

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