Описание

Работа для мужчин! Чехия, г. Всетин, металлургический завод. Литейщик - 47000-50000 крон в месяц Шлифовщик - 41000-44000 крон в месяц Формовщик - 38000-41000 крон в месяц Смены по 12 часов, 6 дней в неделю, много работы. Оформление по трудовому договору. Бонус на жильё 2000 крон. Еженедельные авансы до 1500 крон. ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ, есть свободные места. ✅+420 777 921 589 + 420773921601