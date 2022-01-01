31 мая
12:05
422
Шлифовщик
Тип занятости
Полный день
Профессия
Токарь
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание
Работа для мужчин! Чехия, г. Всетин, металлургический завод. Литейщик - 47000-50000 крон в месяц Шлифовщик - 41000-44000 крон в месяц Формовщик - 38000-41000 крон в месяц Смены по 12 часов, 6 дней в неделю, много работы. Оформление по трудовому договору. Бонус на жильё 2000 крон. Еженедельные авансы до 1500 крон. ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ, есть свободные места. ✅+420 777 921 589 + 420773921601
Контакты:
Ольга
+420773921601