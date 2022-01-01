31 мая
12:12
449
Складник-оператор
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Описание
СРОЧНО Требуются мужчины на завод DAIKIN, сборка кондиционеров. г. Пльзень. Оплата от 130 - 145 крон в час. Работа за конвейером, сборка оборудования из готовых деталей, закручивание металлических и пластиковых деталей электрической отверткой, ручная пайка соединений, контроль качества изделий, упаковка и отгрузка готовых продуктов. Опыт работы не требуется. Работа в 3 смены +420773921601
Контакты:
Ольга
+420773921601